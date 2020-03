Rettungsdienste : Größte Feuerwehrnot gebannt

Zwei Bürgerversammlungen gab es, damit bei der Feuerwehr Heckenmünster die Lichter nicht ausgehen. Foto: Christina Bents

Heckenmünster In Heckenmünster stand das Fortbestehen der Freiwilligen Feuerwehr scharf auf der Kippe. Jetzt haben sich neue Feuerwehrmänner gefunden, ein Wehrführer ist aber nicht in Sicht.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Starkregen, Keller laufen voll, Straßen sind überschwemmt oder ein Sturm reißt Bäume um, die Zufahrtsstraßen blockieren: Hier helfen die örtlichen Feuerwehren. Aber was passiert, wenn es in dem Ort keine Feuerwehr mehr gibt und die Wehr aus dem Nachbarort mit den Schäden in ihrem Dorf schon alle Hände voll zu tun hat? Diese Fragen kamen in Heckenmünster in den vergangenen Monaten auf, denn die Wehr stand kurz vor der Auflösung. Im Ort gab es zwar keine großen Brände, aber ein Schuppen hat auch hier schon mal gebrannt oder ein Kamin, zu dem die Feuerwehr ausgerückt ist. Bei Personensuchen haben sie unterstützt. Im Gemeindeleben waren sie ebenfalls engagiert, haben am ersten Mai an der Viktoriaquelle für die Verpflegung von Wandern gesorgt, ein Oktoberfest oder die Kirmes organisiert, sind an St. Martin dabei gewesen.

Schleichend war der Prozess bei der Feuerwehr Heckenmünster, einer nach dem anderen schied aus, die einen aus Altersgründen oder weil Aktive weggezogen sind. Einen Wehrführer gibt es schon seit sechs Jahren nicht mehr. Kommissarisch hatte Reinhold Lautwein die Feuerwehrleitung übernommen. Er sagt: „Normalerweise geht so eine kommissarische Leitung für ein oder höchstens zwei Jahre, aber bei uns war kein Ende in Sicht. Als dann auch der stellvertretende Wehrführer in den Ruhestand ging, und sich auch dafür kein Nachfolger fand, habe ich die kommissarische Leitung abgegeben. Aktives Mitglied der Feuerwehr bin ich weiterhin.“ Und die sind in Heckenmünster rar. Zu den besten Zeiten der Feuerwehr waren es 14 Aktive, vor sechs Jahren waren es noch sechs und zuletzt noch drei. Eine Jugendfeuerwehr gab es noch nie im Ort.

Zuletzt waren es nur noch drei Feuerwehrleute in Heckenmünster. Jetzt haben sich ein paar Freiwillige gemeldet. Foto: picture alliance/dpa/Daniel Schäfer