Wittlich Die Pläne für ein Großbauprojekt am Rande der Weilersiedlung in Wittlich scheiterten einst. Bald soll dort eine kleinteiligere Bebauung möglich werden.

Anno 2018 lehnte der Wittlicher Bauausschuss Pläne für ein Großbauprojekt im Fallerweg in Wittlich ab (der TV berichtete). Investoren wollten dort am Rande der Weilersiedlung, deren Bebauung durch kleine Giebelhäuser geprägt ist, einen viergeschossigen Mehrfamilienhauskomplex errichten. Investitionsvolumen: rund drei Millionen Euro. Doch die im Bauausschuss vorgestellten Skizzen für das wuchtige Flachdachgebäude stießen im Gremium auf heftige Kritik.

Seitdem wurde es still um das Vinkenheim und Bauprojekte im Fallerweg. Der Kaufvertrag zwischen Investor und Stadt wurde nach Angaben der Verwaltung rückabgewickelt. Die bestehnde Bebaung, im Volksmund „Vinkenheim“ und „Drosselburg“ genannt, wurde zwischenzeitlich dem Erdboden gleichgemacht. Bis in die jüngste Vergangenheit fanden dort sozial schwache Menschen eine Bleibe, zudem wurden dort zeitweise Asylbewerber untergebracht.

Doch für die Brache am Ende des Fallerwegs gibt es nun neue Pläne: Diese wurden auf der jüngsten Sitzung des Bauausschusses im Eventum verlautbart. „Aber es soll dort keine massive Bebauung entstehen“, erklärte Bürgermeister Joachim Rodenkirch. Was dort geplant sei, das werde sich in die umgebende Bebauung einfügen. Angedacht sei, dass auf der Freifläche drei Gebäude Platz finden sollen. Aus einem Grundstück sollen quasi drei gemacht werden. Dafür muss allerdings die Straße Zur Weilersiedlung, die an der nördlichen Grundstücksgrenze endet, über das Grundstück selbst verlängert werden. Durch die Verlängerung der Straße soll somit eine Zufahrt zu später drei Parzellen auf dem grundstück, die nachher einzeln bebaut werden könnten, entstehen. Der Bauausschusss segnete die Erschließung der Brache über die Straße Zur Weilersiedlung einstimmig ab.