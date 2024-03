Nebel in der Altstadt Feuerwehr übt Ausnahmesituation im Burgbergtunnel in Bernkastel-Kues (Video)

Ein Verkehrsunfall am Westportal des Bernkasteler Burgbergtunnels war die Ausgangslage einer großangelegten Feuerwehrübung, die gemeinsam mit dem DRK-Rettungsdienst am Samstagvormittag an der Mosel für Aufsehen sorgte. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde schnell klar, dass diese Übung die Einsatzkräfte noch richtig fordern wird.