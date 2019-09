Ratssitzung : Große Hürden fürs Klausener Baugebiet

Klausen In Klausen soll ein neues Baugebiet ausgewiesen werden. Doch das ist gar nicht so einfach, weil es einen Land-Tauschpartner aus anderen Gemeinden braucht oder auf den neuen Bebauungsplan warten muss.

Jetzt hat man sich beim„Weidenhaag“ im Ortsteil Krames eine knapp drei Hektar große Fläche ausgesucht, schon erste Gutachten in Auftrag gegeben und gehofft, mit einem vereinfachten Verfahren zügig voranzukommen. Doch das geht nicht mehr, weil die Gemeinde einen Tauschpartner aus einer anderen Gemeinde der VG braucht. Die Fläche in Klausen, die Wohngebiet werden soll, ist im Flächennutzungsplan der VG zum größten Teil als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. In anderen Orten gibt es zu viele Wohnbauflächen, die nicht genutzt werden und deshalb soll getauscht werden, aber es findet sich keine Gemeinde, die dazu bereit ist. In einer Ortsbürgermeisterdienstbesprechung soll das auf die Tagesordnung kommen, um eine Lösung zu suchen. Wenn das nicht fruchtet, wird die Gemeinde Klausen auf einen neuen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde warten müssen, was Jahre dauern kann. Aufgrund dieser Informationen hat der Gemeinderat den Tagesordnungspunkt „Bebauungsplan zur Ausweisung der Wohnbauflächen“ vertagt.