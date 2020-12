Fotografie : Große Nachfrage nach Weihnachtsfotos

Piesport/Trier Das Angebot von Saskia Pesch wird gut angenommen. Einige Shootings stehen noch aus.

Die in einem Piesporter Seniorenheim tätige Altenpflegerin und Hobby-Fotografin hatte vor einer Woche eine Idee: Viele Menschen sind im Lockdown über Weihnachten von einem Großteil ihrer Familien abgeschnitten und wären bestimmt über ein schönes Foto froh, das sie ihren Lieben schicken können. Der TV berichtete über das Angebot, an dem ihr Freund, ebenfalls Hobby-Fotograf, sich ebenso beteiligte. „Uns ging es darum, Fotos von Menschen für Menschen zu machen und diesen während des Lockdowns zu helfen. Wir fotografieren sehr gerne und wollen den Menschen einfach etwas geben,“ sagt die 27-Jährige, die aus Trier-Ruwer stammt. So kam der Aufruf im Volksfreund zustande, der sehr schnell viral wurde. „Ich habe enorm viel Feedback von Freunden und Kollegen erhalten, die den TV-Artikel in den sozialen Netzwerken gefunden haben. Das war eine schöne Bestätigung unserer Idee,“ sagt Pesch. Und prompt haben sich auch Menschen gemeldet. Manche von ihnen waren in Kurzarbeit und waren über das kostenlose Angebot froh. „Wir sind natürlich beide berufstätig und mussten die richtigen Zeitfenster für die Shootings finden. Die haben wir Corona-konform mit Maske und Abstand draußen gemacht,“ erzählt sie. Die Locations waren bislang der Trierer Palastgarten, der Trierer Petrisberg und Schweich. In der Lockdown-Zeit sei es schön gewesen, etwas Kreatives mit neuen Menschen zu machen, zu denen Paare und kleine Familien zählten. „Das war mal was anderes und es war schön, mal rauszukommen und eine Abwechslung zu haben,“ sagt Saskia Pesch.