Finanzen : „Schmerzhafte Einschnitte“ notwendig – Wie die Verbandsgemeinde Thalfang um ihren Haushalt ringt

Thalfang/Berglicht Die Verbandsgemeinde Thalfang hat ihren Haushalt 2023 trotz intensiver Debatte nicht verabschiedet. Denn sie steht vor einem Dilemma: Der notwendige Ausgleich, um weiter Schulden abzubauen, gelingt nur auf Kosten ihrer 21 Dörfer. Der Rat will das verhindern – und setzt alle Hoffnung auf den Kreis.

Es ist ein zähes Ringen im Bürgerhaus-Saal in Berglicht. „Wir sind in einer schwierigen Lage. Wir müssen kämpfen um ein Ergebnis, mit dem alle leben können“, beschreibt Vera Höfner, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde (VG) Thalfang, die Anstrengungen bei der Haushaltsplanung für 2023. Drei Stunden lang diskutieren die VG-Ratsmitglieder darüber, wie der dringend benötigte ausgeglichene Ergebnishaushalt zu schaffen wäre – ohne diesen am Ende zu beschließen.

Haushaltsausgleich im zweiten Anlauf wäre für die VG Thalfang möglich

Das Dilemma der aktuellen Finanzplanung erläutert zuvor Anna-Katharina Ebel von der VG-Verwaltung. Nach rund 600.000 Euro Defizit, die in einem Entwurf vor zwei Wochen noch drohten, sei die zweite Fassung zwar „deutlich erfreulicher“, sagt sie. Denn durch „Verschieben und Einsparungen“ komme man im Ergebnis sogar auf 10.000 Euro Plus. Auch 1,1 Millionen Euro an Investitionen seien möglich. Davon entfielen die größten Summen auf EDV-Ausstattung im Rathaus (rund 145.000 Euro), Ausrüstung für die Feuerwehren (260.000 Euro), neue Fahrzeuge (90.000 Euro), den Neu- oder Umbau von Gerätehäusern (150.000 Euro) und den Heizungstausch in der Grundschule Heidenburg (250.000 Euro). Kredite in Höhe von 848.000 Euro sind dafür aufzunehmen. Laut Ebel wachsen die Gesamtschulden bis Jahresende auf rund 26 Millionen Euro an.