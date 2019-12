Partytime : Weihnachtsparty in der Baldenauhalle

Morbach (red) Die „Große Weihnachts-Party 3.0“ wird am Samstag, 21. Dezember, in der Baldenauhalle in Morbach gefeiert. Unter dem Motto „A December to Remember“ erwarten die Gäste weihnachtlich dekorierte Getränkehütten im Festsaal und Hits von den 1970er Jahren bis zu den aktuellen Charts.

