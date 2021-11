Benefizmarkt : Großer Benefiztag für Flutgeschädigte in Dernau

Greimerath Unter Einhaltung aller gesetzlich vorgeschriebenen Hygienebestimmungen wird am Samtag, 20. November, in Greimerath ein Benefiztag für die Flutgeschädigten in Dernau veranstaltet. Angeboten werden frische kreative Adventskränze, Türkränze und kleine Girlanden (Vorbestellungen sind möglich).

Es gibt auch frisch geschnittene Deko-Tannenäste aus dem Greimerather Wald. (Der Forstzweckverband Nieder-/Oberöfflingen stellt das ganze Schnitt und Bindegrün Weise kostenlos zur Verfügung und unterstützt diesen Benefiztag) Außerdem werden Mistelbüsche zum Verkauf angeboten.

Die „Kraterleuchten Verlagsgruppe“ aus Daun stellt an diesem Tag im Rahmen einer “1. Greimerather Buchmesse“ viele Bücher aus ihrem umfangreichen Verlagsprogramm aus allen Kategorien zum Verkauf zur Verfügung. Außerdem können im Jugendraum frische Waffeln, Kakao und Glühwein erworben werden.