Wein : Großes Gewächs von Bernkasteler Weingut erreicht ersten Platz

Bernkastel-Kues (red) Beim weltweit größten internationalen Wettbewerb „Best of Riesling 2020“ erreichte das 2018er Bernkasteler Graben Riesling Große Gewächs aus dem Bernkasteler VDP Weingut Wwe.

Dr. Thanisch, Erben Thanisch den ersten Platz in der Kategorie Lagen-Riesling trocken mit moderatem Alkoholgehalt. Insgesamt 2.017 Weine aus allen bedeutenden Riesling-Anbaugebieten der Welt wurden in diesem Jahr bei dem renommierten Weinwettbewerb des Meininger Verlags von den Erzeugern angestellt und von der Jury verkostet und bewertet. Sofia und Christina Thanisch (Foto von links) zeigten sich erfreut über die Auszeichnung, die eine eindrucksvolle Bestätigung für den Wein aus dem Bernkasteler Graben ist, die direkt neben dem weltbekannten Berncasteler Doctor liegt. Das Besondere an den Weinen dieser Lage ist die Filigranität, wofür die Steillage, alte, wurzelechte Reben und der feine Schiefer die Garanten sind. Die Auszeichnung bestätige zudem, dass trockene Weine von der Mosel fein und elegant sein können und damit alles andere als wuchtig und alkoholisch. Foto: Sofia Thanisch