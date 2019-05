Kommunalpolitik : Großes Interesse an TV-Forum in Kröv: Wer wird Ortschef?

Großes Interesse an TV-Forum in Kröv: Wer wird Ortschef?

Kröv (red) Auf große Resonanz stößt das TV-Forum zur Ortsbürgermeisterwahl Kröv in der Weinbrunnenhalle. Rund 400 Bürger sind gekommen, um sich ein Bild von den vier Kandidaten zu machen. TV-Redakteur Winfried Simon stellt die Kandidaten vor und befragt sie, wie sie den Ort weiterentwickeln wollen.

Fragen an die Kandidaten sind zum Beispiel: Ist beim Tourismus noch mehr drin? Soll sich der Tourismus noch weiter entwickeln? Oder ist der Ort bereits an eine Grenze gestoßen? Wie soll sich der Tourismus entwickeln? Was kann ein Bürgermeister für den Weinbau tun? Kann er überhaupt etwas machen? Die Fusion mit Traben-Trarbach: Sind Sie froh, dass es so gekommen ist? Und: Was fehlt in Kröv?