Geschichte : Luftspektakel über dem Moseltal

BERNKASTEL-KUES Vor 90 Jahren gab es an der Mittelmosel einen aufsehenerregenden Großflugtag. Waghalsige Kunstflugmanöver erfreuten die Gäste.

Am Nachmittag des 11. August 1929 verwandelten sich die Höhen über der Moselstadt Bernkastel-Kues in den Schauplatz einer spektakulären Luftsportveranstaltung. Diese wurde von dem damaligen Unternehmen Raab-Katzenstein-Flugzeugwerke aus Kassel-Bettenhausen mitorganisiert. Der meisterhaft organisierte „Groß-Flugtag“ sollte für riesige Begeisterung bei Tausenden Zuschauern sorgen. In Vorbereitung des Events wurde ein provisorischer Flugplatz mit abgesperrtem Start- und Flugfeld auf dem Bernkastel-Kueser Plateau eingerichtet. Dort hatte der frühere „Mittelmosel-Verein für Luftfahrt“ bereits vor dem Ersten Weltkrieg einen Flugplatz für zivile und militärische Zwecke erbauen lassen.

Die Raab-Katzenstein-Flugzeugwerke GmbH (Raka) wurden am 16. November 1925 von den Piloten Antonius Raab (1897 bis 1985) und Kurt Katzenstein (1895 bis 1984) sowie dem Geschäftsmann Anatole Gobiet in Kassel-Bettenhausen gegründet. Die Firma existierte bis ins Jahr 1930.

Kurz nach vier Uhr nachmittags wurde die Veranstaltung unter musikalischer Begleitung offiziell eröffnet. Der Beginn der abwechslungsreichen Flugschau spielte sich laut Pressebericht der Bernkasteler Zeitung (BZ) folgendermaßen ab: „An den startbereiten Maschinen steht Dipl.-Ing. Katzenstein, der bekannte Sportflieger und Mitinhaber der Flugzeugwerke, der Pilot Wirz, einer unserer ältesten aktiven Flieger, der bereits 1913 als Flieger im Militärdienst stand und durch seine nachkriegszeitlichen Passagierflüge auf den europäischen Flughäfen kein Unbekannter mehr ist, ferner die ehemaligen Flugschüler Katzensteins, die Piloten Elflein, Müller, Lucke und Alberich, der Fallschirm­­abspringer Obeschnowitz, sowie der Flugleiter Sachsenberg. Katzenstein erteilt die letzten Anweisungen. Dann steigt er in die „Schwalbe“ und Elflein in den „Pelikan“. Die Motoren knattern, Propeller surren in rasendem Tempo und über das Feld rollen die beiden Maschinen. Leicht und sicher heben sie sich vom Boden und steigen zum Begrüßungsrundflug in die Luft. Nach einigen Schleifen, bei denen die Piloten das Fliegen in geschlossener Formation zeigen, entbieten sie den Zuschauern in gleichzeitig durchgeführten Loopings den Gruß. (...)“ Und weiter hieß es: „„Pelikan“ landet, Katzenstein zeigt mit der „Schwalbe“ moderne Kunstflüge. Man reckt sich die Hälse aus, als er waghalsige Flugkunststücke mit spielender Leichtigkeit und Sicherheit durchführt. Loopings, Rollings, Turns und Slips wechselten miteinander ab und das begeisterte Publikum begrüßte den Flieger bei seiner Landung mit lebhaftem Beifall. Er zählt berechtigterweise zu den Meistern des Flugsportes.“