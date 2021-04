Wohltätigkeit : Frauen spenden an die Vor-Tour

Großlittgen Am ersten Adventswochenende 2020 fand in Großlittgen der traditionelle Weihnachtsbasar statt. Coronabedingt jedoch nicht als öffentlicher Verkaufsbasar, sondern per Bestellung. Trotz Corona konnte auch dieses Jahr wieder ein stolzer Verkaufserlös für Adventskränze und Weihnachtsgestecke erzielt werden.