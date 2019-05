Salmtal : Großprojekt in Salmtal startet: Bald rollen die Bagger am Kreisel

Großprojekt in Salmtal startet: Bald rollen die Bagger am Kreisel

Salmtal Das Salmtal-Center wächst weiter. Der TV hat nachgehört, was genau geplant ist.

Wer zurzeit am Kreisel im Gewerbegebiet Salmtal vorbeifährt, sieht ein riesiges Hinweisschild, das auf eine Baustelle hinweist. Denn auf dem Gelände hinter dem Schild ist ein großes Dienstleistungsgebäude geplant. Noch rollen die Bagger nicht – aber die Planung steht.

Baubeginn sei für Ende Juli, Anfang August geplant. Die Eröffnung soll etwa ein Jahr später sein. Das Gebäude ist laut Schumacher energetisch hochwertig und mit einem Energiestandard von 55 komplett energieeffizient. Die Parkplätze sind draußen geplant, es wird keine Tiefgarage geben. Die Lage am Kreisel beschreibt Horst Schumacher als optimal. „Die Lage ist einfach sehr gut was vor allem die Infrastruktur betrifft mit Bahnhof und direkter Anbindung an die L141.“ Da das Gebäude im Gewerbegebiet liegt, darf es auch nur für Gewerbe und nicht für Wohnraum genutzt werden.