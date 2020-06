Großprojekt : Zehn-Millionen-Projekt in Wittlich wird weiter geplant

Zehn-Millionen-Projekt in Wittlich wird weiter geplant

So könnte das Mehrgenerationenzentrum mit einer Kita, einem Mehrgenerationenhaus und einem Haus der Jugend in der Wittlicher Oberstadt aussehen. Foto: TV/rendertaxi GmbH

Wittlich Das Großprojekt „Mehrgenerationenzentrum“ der Stadt Wittlich wird trotz der Corona-Pandemie nicht verschoben.

Es gibt kaum eine Branche, bei der die Corona-Pandemie nicht für Einbußen, Absagen oder Verzögerungen gesorgt hat. Ein Beispiel für ein geplantes Großprojekt, bei dem eine Änderung der Planung nicht auszuschließen ist, ist die Bit-Galerie in Bitburg (der TV berichtete). Doch auch in Wittlich waren für das Jahr 2020 einige Großprojekte geplant. Eines davon ist das Mehrgenerationenzentrum, das eine Kita, ein Mehrgenerationenhaus und ein Haus der Jugend unter ein Dach bringen soll. Das Projekt werde rund zehn Millionen Euro kosten. Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung im Dezember positiv für das Projekt ausgesprochen.