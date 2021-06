Beratung : Experten beraten Gründer

Bernkastel-Wittlich Informationen für Gründer hält ein GründungsBeratungsParcours der Kreisverwaltung am 25. Juni bereit. „Was muss ich beachten?“ „Welche Rechtsform wähle ich?“ „Wie kann ich meine Gründungsidee finanzieren?

“ Wer zum ersten Mal gründet, der sieht sich mit einer Vielzahl von Fragen konfrontiert. Abhilfe schafft der GründungsBeratungsParcours. Damit bietet die Initiative „Gründen auf dem Land“ Gründern – und denen, die es werden wollen – eine kostenfreie Unterstützung bei Ihrem Einstieg in die Selbstständigkeit. Den Gründern stehen Experten aus der Praxis Rede und Antwort. In rund 30-minütigen Einzelgesprächen geben Steuerberater, Gründungsberater der IHK, sowie Finanzierungsberater von VVR-Bank und Sparkasse Mittelmosel EMH Einschätzungen, Empfehlungen und Tipps zu den Ideen der Gründer. Die Einzelgespräche werden per Videoberatung oder Telefon durchgeführt.