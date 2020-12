Kommunales : Grüne begrüßen Haushalt

Bernkastel-Kues/Piesport Im Bericht über die Sitzung des Verbandsgemeinderates Bernkastel-Kues (TV vom 19. Dezember) wurde die Stellungnahme der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen leider vergessen. Diese reichen wir hiermit nach:

Johannes Politz, Sprecher der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen begrüßte die geplanten Investitionen, insbesondere in die Grundschulen, Feuerwehren und in die energetische Sanierung. Er wünscht sich zukünftig eine Aufstellung über die Heizungsarten der VG-eigenen Immoblien, um diese auf energetische Erneuerungen zu prüfen.

Man müsse – in Anbetracht der Erhöhung des Wassergeldes – auch an die Menschen mit niedrigem Einkommen denken. Politz „Überall steigen die Gebühren moderat. Bei einigen Jahren hintereinander ist es mit moderat aber vorbei.“ Zudem warnte er: „Wir sind auf einem gefährlichen Weg in eine immer weiter auseinanderdriftende Gesellschaft.“ Jeder solle sich für ein gerechteres Zusammenleben einsetzen.