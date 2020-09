Arbeitsleben : Abschlüsse bei den grünen Berufen

Trier/Wittlich Zahlreiche Winzer, Gärtner, Landwirte und Helfer im Gartenbau in der Region haben ihre Ausbildung erfolgreich beendet.

Endlich den Abschluss in der Tasche – und dann keine Abschlussfeier: Die Corona-Pandemie machte der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz einen Strich durch die Rechnung. Üblicherweise werden die Absolventen der Berufsausbildung in den Grünen Berufen festlich in den verschiedenen Regionen geehrt. „Doch wir wollten trotzdem angemessen gratulieren und haben eine aufwendige Broschüre gestalten lassen, in der alle Absolventen genannt werden“, erklärt Norbert Schindler, Präsident der Landwirtschaftskammer. „Mit dem Abschluss der Ausbildung ist es nun an Ihnen, die erworbenen Fähigkeiten in Ihren Berufen erfolgreich einzusetzen. Ein eigenes Profil zu gewinnen, neue persönliche Stärken herauszufinden, sich auf den richtigen Weg machen: Dafür wünsche ich allen viel Erfolg“, richtet Ökonomierat Schindler seine Glückwünsche an die Absolventen.