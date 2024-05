Kommunalwahl 2024 Grüne-Liste für Gemeinderat Morbach setzt auf „Frauenpower“

Bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren gingen drei der 28 Sitze im Morbacher Gemeinderat an die Grünen. Bei der Wahl am 9. Juni werden die Karten wieder neu gemischt. Bei einer Versammlung des Grünen-Kreisverbands Bernkastel-Wittlich wurden die Kandidatinnen und Kandidaten bestimmt, die in Morbach die Gemeindepolitik mitbestimmen möchten.