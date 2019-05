Kontrovers diskutiert : Grüne sind gegen Großprojekt in der Wittlicher Innenstadt

Wittlich Kita, Haus der Jugend und Mehrgenerationenhaus unter einem Dach: Die geplante 10,3-Millionen-Investition fand bei der jüngsten Stadtratssitzung nicht nur Zustimmung.

Auf seiner letzten Sitzung hat sich der ehemalige Stadtrat Wittlich – am Sonntag wurde das Gremium neu gewählt – mit dem teuersten Bauprojekt der Stadtgeschichte befasst.

Drei soziale Einrichtungen unter einem Dach: Im Brautweg vor dem Eventum neben dem Stadthaus plant die Stadt Wittlich eine wirklich große Nummer. In einem Neubau, für den die Stadt 10,3 Millionen Euro hinblättern will, sollen Kindergartenkinder, Jugendliche und Senioren Betreuung, Unterstützung und Raum für Gesellschaft und Freizeit finden. Bereits im Februar hatte der Stadtrat der vorgestellten Planung für den Neubau einer acht-gruppigen Kindertagesstätte mit baulicher Integration eines Mehrgenerationenhauses (MGH) und Hauses der Jugend (HDJ) und noch anderen Nutzergruppen zugestimmt. Die Verwaltung wurde beauftragt, die noch offenen Finanzierungsfragen zu klären und den städtischen Gremien vor der konkreten Umsetzung zur Beratung und Entscheidung vorzulegen. genau das geschah auf der jüngsten Stadtratssitzung in der Alten Synagoge und die Kalkulation, welche die Verwaltung vorlegte, sorgte für eine hitzige Debatte. An deren Ende verweigerte die grüne Ratsfraktion ihre Zustimmung zu dem Projekt. Was war passiert? Trotz Bemühen und Gesprächen der Landtagsabgeordneten Meurer, Brück und Blatzheim-Roegler aus dem Wahlbezirk seien die angesprochenen Ministerien in Mainz nur dazu bereit, die Kindertagesstätte zu fördern, erklärte Bürgermeister Joachim Rodenkirch. Für die Bereiche HDJ und MGH gebe es – entgegen der Erwartung – keine Zuschüsse. Das heißt: Der kalkulierte Eigenanteil von 7,2 Millionen Euro (netto) fällt damit deutlich höher aus, als man es sich zu Beginn der Planung wohl erhofft haben mag.