Landtagswahlen : Im Landtag gegen Rechts kämpfen – Bündnis 90/Die Grüne wählen Marc Wolfgramm zum Direktkandidaten im Wahlkreis 22

Platten Bündnis 90/ Die Grünen des Wahlkreises 22 haben Marc Wolfgramm zum Direktkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr gewählt. Als Ersatzkandidatin wurde Jenny Roegler aufgestellt.

Der frischgewählte Direktkandidat von Bündnis 90/Die Grünen für die Landtagswahl am 14. März für den Wahlkreis 22, ist Marc Wolfgramm. Nach der Verkündung des Ergebnisses durch Jutta Blatzheim-Roegler, Sprecherin des Kreisverbands, schätzt er seine Chancen auf das Direktmandat folgendermaßen: „Ein Lottogewinn ist wahrscheinlicher als das Direktmandat zu gewinnen.“ Der 41-jährige Sprecher des Stadtverbands Wittlich ist seit zwei Jahren bei den Grünen und als Arbeitsvermittler bei der Agentur für Arbeit in den Bereichen Reha und Teilhabe tätig. Weil er mitgestalten will, engagiert er sich in der Politik. Wichtige Themen sind für ihn, wie er bei seiner Vorstellung erklärt: Corona-Rebellen, Inklusion, Umwelt und der Kampf gegen Rechts. Er betont, dass er hinter der Landespolitik der Grünen stehe, sowohl zur Präambel als auch zur Familien-, Umwelt- und Wirtschaftspolitik. „Wir wollen Rheinland-Pfalz nach vorne bringen, als Vorreiter mit großen Schritten und Zielen.“ Er will die Partei präsentieren, wobei er davon ausgeht, dass es wegen der Corona-Pandemie, eher ein digitaler Wahlkampf wird als einer, bei dem er beispielsweise bei Podiumsdiskussionen die Parteipositionen vertreten könnte.