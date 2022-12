Verkehr : Kontroverse um Parkraum in Traben-Trarbach

Traben-Trarbach Schon seit Jahren schwelt ein Streit um Anwohnerparken und Parkraumbewirtschaftung in Traben-Trarbach. Obwohl der Stadtrat eindeutige Beschlüsse gefasst hat, gibt es Widerstand. Eine Bestandsaufnahme der Positionen:

„Und täglich grüßt das Murmeltier“ - möchte man meinen und denkt an den gleichnamigen Film mit Bill Murray aus dem Jahr 1993, in dem Wetteransager in einer Zeitschleife festsittz und denselben Tag imer wieder erlebt. Aber das ist kein Spielfilm, sondern Realität in Traben-Trarbach. Konkret geht es um die Parkraumbewirtschaftung und das Anwohnerparken, worüber es unterschiedliche Auffassungen gibt. Fast mit Regelmäßigkeit wiederholen sich die Diskussionen in den städtischen Gremien. So auch in der jüngsten Stadtratssitzung, in der die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen das Thema wieder ins Spiel brachte.