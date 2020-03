Kommunales : Grüner kandidiert in Thalfang

Grüner kandidiert in Thalfang

Thalfang Christian Synwoldt aus Malborn bewirbt sich um das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde.

Ein weiterer Bewerber im Rennen um den Bürgermeisterposten der Verbandsgemeinde Thalfang am 10. Mai: Nach der Bekanntgabe der Kandidaturen von Burkhard Graul (SPD), Vera Höfner (CDU) und Karsten Hagenburger (Thalfanger Freie Liste) nominieren nun auch die Grünen einen Kandidaten. Die Sprecherinnen des Kreisverbands Bündnis 90/Die Grünen Bernkastel-Wittlich, Sven Dücker und Jutta Blatzheim-Roegler, teilen mit: „Wir freuen uns sehr, dass Christian Synwoldt auf der Wahlversammlung am 10. März 2020 von den wahlberechtigten Mitgliedern des grünen Kreisverbands einstimmig als Kandidat gewählt wurde. Damit können wir den Bürgerinnen und Bürgern der Verbandsgemeinde Thalfang einen sowohl kommunalpolitisch wie auch im Bereich Klimaschutz und Erneuerbare Energien sehr versierten Bürgermeister-Kandidaten zur Wahl stellen.“

Christian Synwoldt (58) ist Elektro-Ingenieur und seit mehr als zehn Jahren im Bereich Erneuerbare Energien tätig. Sein Ingenieurbüro bietet Fachvorträge, Seminare und Schulungen dazu an. Zusammen mit seiner Frau lebt er seit elf Jahren in Malborn. Christian Synwoldt ist seit 2014 im Verbandsgemeinderat und in verschiedenen Ausschüssen (Haupt- und Finanzen, Werke, Bau und Liegenschaften), sowie für den Landkreis im Zweckverband Wintersport aktiv tätig. Seit 2019 ist er als Kassierer Mitglied des Kreisvorstands Bernkastel-Wittlich von Bündnis 90 / Die Grünen.