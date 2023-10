„Die Mosel hoch und runter wird beobachtet, was wir hier tun.“ Grünes Licht für Traben-Trarbachs Gästekarte

„Wir hampeln hier ein Jahr lang rum und tappen immer noch im Dunkeln“: Mit diesen Worten machte Rolf Pohl seinem Unmut im Verbandsgemeinderat Traben-Trarbach Luft. „Einige Ministerien in Mainz sind wie ein ICE, aber der Schlafwagen ist das Innenministerium.“ Die Klage des FDP-Mitglieds und Hoteliers aus Kinheim gilt der Problematik, den öffentlichen Personennahverkehr über Grenzen hinweg in die Gästekarte einzubinden, die in der VG 2024 eingeführt werden soll (wir berichteten).