Workshop : Lesen und Schreiben öffnet Welten

Wittlich (red) Die Ausstellung „Lesen und Schreiben öffnet Welten“ wird am Mittwoch, 13. November, ab 14 Uhr in der Jugendberufsagentur Bernkastel-Wittlich, Schloßstraße 7, in Wittlich, eröffnet. Rund um die Ausstellung bietet Grubi-Netz in Kooperation mit ansässigen Weiterbildungsträgern vom 13. bis 29. November, montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr ein spannendes Programm rund zum Thema Grundbildung an.

