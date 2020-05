Covid-19 : Grundschule Großlittgen wegen einer Infektion geschlossen

Aufgrund der Covid-19-Infektion eines Kindes aus der Notbetreuung wurde der gerade erst wieder angelaufene Schulbetrieb an der Grundschule Großlittgen am Donnerstag eingestellt. Die Lehrer befinden sich in Quarantäne. Foto: Florian Blaes

Großlittgen/Wittlich Nach Angaben der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich ist die Grundschule Großlittgen (VG Wittlich-Land) seit Donnerstag wegen eines Coronafalls geschlossen. Auch eine Kitagruppe wurde vorsorglich nach Hause geschickt.

Nach Angaben der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich wurde die Grundschule Großlittgen (VG Wittlich-Land) am Donnerstag wegen eines Coronafalls geschlossen. Demnach soll das einzige Kind, das dort überhaupt die Notbetreuung genossen haben soll, positiv auf Covid-19 getestet worden sein. Wie VG-Bürgermeister Dennis Junk auf TV-Anfrage erklärt, habe das Kind nach Angaben der Eltern am vergangenen Wochenende „normale“ Erkältungssymptome gezeigt und sei deshalb schon ab Montag daheim geblieben und nicht mehr in die Notbetreuung gekommen. „Die Eltern haben sehr verantwortungsbewusst gehandelt.“ Das Kind sei dann am Montag, 4. Mai, auf Anraten des Hausarztes auf Covid-19 getestet worden. Am Donnerstag, 7. Mai, habe das Testergebnis vorgelegen: Dieses sei positiv ausgefallen, sagt Junk. „Alle vier Lehrer der Grundschule, die das Kind abwechselnd betreut haben, sowie eine zusätzliche Betreuungskraft befinden sich nun in häuslicher Quarantäne.“

Dem Lehrpersonal sei empfohlen worden, sich auf Vovid-19 testen zu lassen. Wie Manuel Follmann, Pressesprecher der Kreisverwaltung, erklärt, habe man den Lehrkräften, unabhängig davon ob sie Symptome zeigen würden, eine 14-tägige Quarantäne empfohlen, da sie bezüglich des positiv getesteten Schülers Kontaktpersonen ersten Grades seien. Follmann: „Es könnte ja auch sein, dass sie sich infiziert haben, aber völlig symptomfrei sind und dabei das Virus trotzdem weitergeben könnten.“ Das Gesundheitsamt geht da also auf Nummer sicher.

Wenn sich die Lehrer durch den Kontakt mit dem positiv auf Covid-19 getesteten Kind infiziert hätten, wäre das schlecht, denn sie hatten mittlerweile auch Kontakt zu den Kindern des vierten Schuljahres, die seit Montag wieder in der Schule unterrichtet wurden. Der gesamte Schulbetrieb für die vierte Klasse, sagt Junk, sei am Donnerstag mit dem Bekanntwerden des positiven Testergebnisses umgehend eingestellt worden. Im Gegensatz zu den Lehrern hatten die Viertklässer, die seit Montag wieder in Großlittgen beschult wurden, zu dem positiv getesteten Kind aus der Notbetreuung angeblich keinen Kontakt. Denn das mit Covid-19 infizierte Kind aus der Notbetreuung, so Junk, sei ja seit Montag der Schule fern geblieben.