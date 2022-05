Sanierung : Wann können die Kinder zurück in die Blandine-Merten-Grundschule in Morscheid?

Wann können die Kinder zurück in die Blandine-Merten-Grundschule in Morscheid?

Morscheid-Riedenburg Die Morscheider Blandine-Merten-Grundschule wird derzeit saniert, der Schulbetrieb ist nach Gutenthal ausgelagert. Inzwischen scheint klar: Die Baukosten sind wohl etwas geringer als geplant. Aber wann können die Kinder zurück in ihre Schule?

„Vier Monate sind noch eine lange Zeit“, antwortet der Morbacher Bürgermeister Andreas Hackethal in der Ratssitzung. Allerdings seien Bauzeitenpläne mit einem Restrisiko verbunden. Derzeit will er sich nicht festlegen, ob der Umzug der Schule, die für die Zeit der Bauarbeiten in die ehemalige Grundschule Gutenthal ausgelagert worden ist, in den Sommer- oder den Herbstferien erfolgen soll. Das müsse mit den Beteiligten abgestimmt werden, sagt der Bürgermeister.