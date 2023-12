Untersuchungen abgeschlossen „Gefahr im Verzug“: In der Thalfanger Grundschule ist noch nicht alles in trockenen Tüchern

Aktuell können in der Grundschule Thalfang alle Räume laut der Verbandsgemeindeverwaltung wieder uneingeschränkt genutzt werden. Das teilt Bürgermeisterin Vera Höfner mit. Das Gesundheitsamt habe Lehrkräften, Mitarbeitern der Verwaltung und Elternvertreter in einer gemeinsamen Sitzung mitgeteilt, dass nach Rücksprache mit dem Amtsarzt und auf Grundlage des vorliegenden Untersuchungsberichtes eine Gesundheitsgefährdung in den Räumen der Grundschule Thalfang in Bezug auf eine Schimmelbelastung nicht zu befürchten sei. Es könnten alle Räumlichkeiten in der Grundschule wieder uneingeschränkt genutzt werden.