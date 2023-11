Schulträgerausschuss informiert Grundschule Thalfang bleibt für den Rest der Woche geschlossen

Die Grundschule bleibt am Donnerstag und Freitag geschlossen. Das wurde am Mittwochabend im Schulträgerausschuss in Thalfang bekannt. Grund sind Schäden im Flachdach durch Wassereintritt und eine mögliche Belastung von Lehrern und Schüler durch Schimmelsporen. Lediglich eine Notbetreuung wird in den Räumen der benachbarten Realschule Plus angeboten.