Fragebogen verunsichert Familien Eltern protestieren gegen Pläne in Thalfang: Keine flexible Betreuung mehr an der Grundschule?

Die Aufregung bei vielen Eltern in der Verbandsgemeinde (VG) Thalfang ist groß. Am Freitag brachten ihre Kinder einen Zettel mit nach Hause, der über eine „Neuorganisation“ der Betreuung an der Grundschule Thalfang informierte. Man bat die Eltern um „Mithilfe“, um den Bedarf ab dem neuen Schuljahr zu ermitteln. „Eigentlich stand da aber, dass wir auf das bisherige Angebot verzichten sollen“, beklagt sich Witold Bogacki aus Merschbach am Dienstag im Gespräch mit dem Volksfreund. Denn auf dem Papier könne man nur deutlich reduzierte Betreuungszeiten ankreuzen.