SItzung : Grundschule und Campingplatz

Traben-Trarbach/Kröv Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach treffen sich am Donnerstag, 14. Mai, um 17 Uhr, in der Weinbrunnenhalle „Kröver Nacktarsch“ zur Sitzung. Ihre Themen sind die Sanierung der Kellerräume nach Trockenlegung in der Grundschule Alftal; die Erweiterung des Campinggeländes in Kröv sowie Nachtragshaushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2020.