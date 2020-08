Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach : Grundschulen an der Mosel sind für den Start gerüstet

Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach Verbandsgemeinden, Einheitsgemeinden und verbandsgemeindefreien Städte haben wie die Kreise ebenfalls Vorkehrungen für den Schulstart in den Rundschulen in ihrer Trägerschaft getroffen. Heute blicken wir in die VG Bernkastel-Kues und in die VG Traben-Trarbach.

Entsprechend der gültigen Leitlinien hätten sich die Grundschulen der VG Bernkastel-Kues auf das neue Schuljahr vorbereitet, so Bürgermeister Leo Wächter. Für den Regelbetrieb „haben alle Schulen unter Beachtung des von der Landesregierung aufgestellten Hygieneplans für die Schulen in Rheinland-Pfalz ein individuelles Hygienekonzept erstellt“, so Wächter weiter. „Durch die stufenweise Wiederaufnahme des Unterrichts vor den Sommerferien sind die in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Bernkaste-Kues stehenden Grundschulen was Zugangsregelungen, Wegeführung, Abstandsmarkierungen, Nutzung von Waschbecken und Toiletten und so weiter angeht, bereits gut aufgestellt.“ Aus den Erfahrungen des Unterrichts vor den Sommerferien wurden die Konzepte weiter spezifiziert. Kosten seien bisher lediglich für Markierungsmaterial, Desinfektionsmittel, den erhöhten Bedarf an Seife und Einmalhandtüchern sowie für den erhöhten Personaleinsatz für die Zwischenreinigung/-desinfektion entstanden.

Wächter: „Grundsätzlich sehen wir die Einführung des Regelbetriebes positiv.“

In der VG Traben-Trarbach hätten ebenfalls alle Grundschulleitungen auf Grundlage der Szenario-Vorgaben des Landes eigene lokale Konzepte ausgearbeitet, so Bürgermeister Marcus Heintel. Die Schulen hätten die Infektionsschutzregelungen und Hygienemaßnahmen des entsprechenden Schulplanes umgesetzt, wie Einbahnstraßenregelung, Abstandslinien, Regelungen zum Toilettenbesuch, eingeschränkter Lehrerwechsel in den Klassen, räumliche Trennung in den Pausen, Ausstattung der Schulen mit Schutzausrüstung und -material sowie Einzeltische, so der VG-Chef weiter.

„Der Start in das neue Schuljahr muss auf der Grundlage der dann aktuellen Infektionszahl betrachtet werden“, sagt Heintel. Die Schulen müssten zu jeder Zeit die aktuelle Lage bewerten und kurzfristig möglicherweise die Szenarien zwei, also eingeschränkter Regelbetrieb mit Abstandsgebot, oder drei (temporäre Schließung) in Gang setzen.