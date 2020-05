Weniger Zuschüsse als erwartet : Sanierung der Grundschule Morscheid beginnt im Sommer

Morscheid-Riedenburg Im Ausschuss der Gemeinde Morbach hat es bei aller Freude über den bevorstehenden Start der Arbeiten an der Grundschule viel Diskussionsbedarf gegeben.

Das Bild ist ungewöhnlich: Statt im Sitzungssaal des Rathauses tagt der Bau- und Liegenschaftsausschuss der Gemeinde Morbach im Festsaal der Baldenauhalle. Wo sich sonst bei Großveranstaltungen bis zu 700 Menschen tummeln, reichen aufgrund der Abstände, die wegen der Corona-Krise eingehalten werden müssen, rund 20 Menschen an jeweils einem separaten Tisch, um den halben Saal zu füllen. „Es sind ungewöhnliche Zeiten und ungewöhnliche Räume“, kommentiert Bürgermeister Andreas Hackethal die Rahmenbedingungen der Sitzung. Dort starten die Mitglieder des Gremiums mit einem lang ersehnten Projekt. Denn das Land hat die Zuschüsse für die Sanierung der Grundschule in Morscheid zugesagt. Allerdings ist die Förderung des insgesamt rund 1,9 Millionen teuren Projekts nicht so hoch ausgefallen, wie sich der Bürgermeister das erhofft hat. „Wir können mit der Förderhöhe nicht einverstanden sein. Ich hätte mir eine höhere Förderung gewünscht“, sagt er über die Gespräche mit dem Land, die in „sehr intensiver Form“ stattgefunden hätten. Lediglich 500 000 Euro sind sogenannte zuschussfähige Kosten, die vom Land mit 60 Prozent und vom Kreis mit zehn Prozent gefördert werden. So hat die Gemeinde einen Eigenanteil von 1,5 Millionen Euro zu stemmen. Dieter Fuchs vom Architektur- und Ingenieurbüro Jakobs-Fuchs hat den Mitgliedern die Pläne detailliert erläutert. Dazu gehören der Brandschutz mit zwei Treppenhäusern, Lärmschutzdecken und die Barrierefreiheit, die durch einen Aufzug gewährleistet wird. Durch die Möglichkeit, den Unterricht während der Umbauzeit in das Gebäude der ehemaligen Grundschule Gutenthal zu verlagern, könne ohne Probleme zügig durchgearbeitet werden. Der Start der Arbeiten mit dem Umzug an den anderen Standort ist für Sommer 2020 vorgesehen. Wenn die Arbeiten wie geplant fortschreiten, soll die Rückkehr in das sanierte Gebäude nach den Herbstferien 2021 erfolgen.