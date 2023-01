Bis 31. Januar : Wie bekomme ich bei der Grundsteuererklärung eine Fristverlängerung

Am Dienstag endet die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung. Foto: dpa Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Trier Noch bis Dienstag haben alle Immobilien- und Grundstücksbesitzer Zeit, die erforderliche Grundsteuererklärung abzugeben – das haben längst noch nicht alle Steuerpflichtigen getan. Für Nachzügler besteht jedoch die Möglichkeit, die Frist zu verlängern. Wir verraten, wie das geht.

Noch immer haben nicht alle Haus- und Grundstücksbesitzer in Rheinland-Pfalz ihre Grundsteuererklärung abgegeben. Kurz vor Ende der Abgabefrist am kommenden Dienstag fehlen nach Angaben einer Sprecherin des Landesamtes für Steuern die Erklärungen von rund 900.000 Steuerpflichtigen. Demnach hätte gut zwei Drittel der rund 2,5 Millionen rheinland-pfälzischen Grundsteuer-Pflichtigen ihre Erklärung bereits abgegeben. Die meisten davon hätten die Daten elektronisch an das zuständige Finanzamt übermittelt.

Das bestätigt auch eine Sprecherin des Trierer Finanzamts. Bis Mitte der Woche seien 64 Prozent der erforderlichen Grundsteuer-Erklärung bei der Behörde eingegangen.

Gibt es eine erneute Fristverlängerung für die Grundsteuererklärung?

Wohl eher nicht. Im vergangenen Jahr wurde die Abgabefrist von Ende Oktober auf 31. Januar dieses Jahres verschoben, als sich abzeichnete, dass bis dahin nur wenige der Pflicht zur Grundsteuererklärung nachgekommen sind.

Steuerberater fordern nun für alle, die ihre Erklärung mit professioneller Hilfe machen, eine Fristverlängerung bis 31. Mai. Viele Steuerpflichtige suchten erst jetzt, kurz vor Ende der Abgabefrist am kommenden Dienstag, die Unterstützung von Steuerberatern. „Oftmals nachdem sie es selbst nicht geschafft haben oder die Thematik bislang gänzlich aufgeschoben haben“, heißt es seitens der Bundes-Steuerberater-Kammer.

Er könne gut verstehen, dass das Ausfüllen der Grundsteuererklärung nicht vergnügungssteuerpflichtig sei, sagte der Chef der Deutschen Steuergewerkschaft, Florian Köbler. „Aber die Finanzverwaltung braucht jetzt dringend die restlichen Grundsteuererklärungen, um den Kommunen ausreichend Zeit zu geben, die endgültige Grundsteuer festzusetzen.“ Daher sei er gegen eine erneute Fristverlängerung.

Die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) bat alle, die noch keine Erklärung abgegeben haben, „das baldmöglichst nachzuholen“.

Was droht allen, die nicht rechtzeitig bis 31. Januar ihre Grundsteuererklärung abgeben?

Die gute Nachricht: Zunächst einmal müssen die säumigen Steuerpflichtigen nicht mit einer Strafe rechnen. Die Finanzämter würden in den entsprechenden Fällen Erinnerungsschreiben verschicken. „Der Versand von ersten Erinnerungsschreiben wird in Rheinland-Pfalz aufgrund des erwarteten erhöhten Arbeitsaufkommens in den Finanzämtern voraussichtlich nicht vor Ende Februar 2023 erfolgen“, teilt die Sprecherin des Landesamtes für Steuern mit.

Wer dann seine Erklärung immer noch nicht abgibt, dem drohen dann Sanktionen. Bei verspäteter Abgabe könne ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden, so die Behördensprecherin. Und mit dem kann es dann für säumige Grundsteuerpflichtige teuer werden.

Für jeden angefangenen Monat der Verspätung und für jede Immobilie oder jedes Grundstück können 0,25 Prozent der festgesetzten Grundsteuer fällig werden – mindestens 25, maximal 25.000 Euro. Die Entscheidung, ob ein Verspätungszuschlag festgesetzt werde, treffe das jeweilige Finanzamt. Im Übrigen könne das Finanzamt bei nicht abgegebenen Erklärungen und „bei erheblicher Überschreitung der Abgabefrist“ die Steuer schätzen. Experten warnen davor, da solche Fälle zumeist zuungunsten der Steuerzahler ausgingen.

Kann man sein Finanzamt um eine Fristverlängerung bitten?

Ja. „Sollte jetzt schon klar sein, dass es wichtige Hinderungsgründe gibt, die dazu führen, dass eine Erklärung nicht fristgerecht übermittelt wird, sind – wie in allen Steuerfällen – in begründeten Einzelfällen Fristverlängerungen möglich“, teilt die Sprecherin des Landesamtes mit. Ob einer solchen Fristverlängerung stattgegeben wird, liegt im Ermessen des zuständigen Finanzamtes.

Wie kann man eine Fristverlängerung beantragen?

Notwendig ist ein schriftlicher, formloser Antrag beim Finanzamt. Neben den persönlichen Daten und dem Aktenzeichen der Grundsteuererklärung, sollte in dem Antrag eine stichhaltige Begründung und ein Datum, bis wann man die Erklärung abgeben will, enthalten sein. Experten empfehlen dabei plausible Angaben zu machen. So zählten Krankheit oder eine Hochzeit nicht als relevante Gründe für eine Fristverlängerung.

Ein verlorener Laptop mit allen für die Erklärung notwendigen Daten oder der Tod eines nahen Verwandten könnten hingegen begründen, warum man bislang seine Steuererklärung nicht abgegeben habe. Auch beim möglichen Abgabedatum sollte man realistisch bleiben. Experten zufolge sollte es maximal zwei Monate nach der tatsächlichen Frist liegen.