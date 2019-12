Bauen : Grundstückspreise in Neubaugebieten

Morbach Der Gemeinderat Morbach hat die Grundstückspreise für die aktuellen Neubaugebiete festgelegt. Die Grundstücke in Morbach, Auf der Huhf, Teilgebiet 3, werden zu einem Preis von 85 Euro/Quadratmeter, in Bischofsdhron, Auf der Rau, Teilgebiet 3, zu einem Preis von 67 Euro/Quadratmeter und in Merscheid, In der Grub, zu einem Preis von 49 Euro pro Quadratmeter angeboten.

