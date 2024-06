Wartezeit von bis zu zehn Jahren So preiswert kann Wohnen sein – Die Baugenossenschaft Bernkastel-Kues feiert ihr 100-jähriges Bestehen

56 Häuser mit 98 Wohnungen, zwölf Garagen und 62 Stellplätze nennt die Baugenossenschaft eG Bernkastel-Kues ihr Eigen. Damit dürfte sie die größte Immobilienbesitzerin in der Stadt sein. An einigen Stellen in Kues, zum Beispiel in der Görresstraße und in der Brüningstraße, prägen die Reihenhäuser das Straßenbild. Im Juni feiert die Baugenossenschaft ihren 100. Geburtstag. Zeit für einen Rückblick.