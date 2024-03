Neuer Guide Michelin 2024 Nirgendwo gibt es so viele Drei-Sterne-Restaurants wie in der Region

Die neun anderen Drei-Sterne-Restaurants finden sich Berlin („Rutz“), Baden-Württemberg („Bareiss“ sowie „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn), Bayern („Jan“ in München), Hamburg („The Table“), Niedersachsen („Aqua“ in Wolfsburg), Rheinland-Pfalz („Waldhotel Sonnora“ in Dreis, „Schanz. Restaurant“ in Piesport) sowie im Saarland („Victor's Fine Dining by Christian Bau“ in Perl). Das Inspektionsteam hat zudem 50 Restaurants mit zwei Sternen – drei davon sind neu – und 280 Spitzenküchen mit einem Stern – davon 32 neu – bewertet.