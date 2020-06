Kostenpflichtiger Inhalt: Konzerte trotz Corona : Ein Picknick mit Guildo auf dem Klausener Bolzplatz

Guildo Horn gibt im Juli nahe der Wallfahrtskirche Klausen ein Picknick-Konzert mit einigen seiner orthopädfischen Strümpfe. Foto: dsa musikproduktion gmbh/Michael Claushallmann

Klausen In Klausen gibt es im Juli drei besondere Veranstaltungen mit prominenten Künstlern in der Nähe der Wallfahrtskirche.

(red/will) Das Veranstaltungsprogramm „Kultur in der Wallfahrtskirche“ liegt – wie auch andere Kulturprogramme – aufgrund der aktuellen Corona-Einschränkungen auf Eis.

Nachdem die Wallfahrtskrise in der Corona-Zeit viele kirchliche Aktivitäten wie Auto-Gottesdiensten, einer Motorradsegnung im Vorbeifahren und einen der ersten Live-Gottesdienste der Region zur Wallfahrtseröffnung angeboten hat, sollen nun neue Impulse im Kulturprogramm gesetzt werden. Die Veranstaltungsmacher aus Klausen haben nach der Veröffentlichung der geplanten Lockerungen zum 10. Juni innerhalb ein kleines Sommerprogramm zusammengestellt.

Info Picknick-Pakete des Musikvereins Der Musikverein Klausen hat für die Veranstaltungsreihe Picknick-Pakete für zwei zusammengestellt. Diese beinhalten unter anderem Wein, Wasser, Laugengebäck, Käse und Obst und können bis mittwochs vor der Veranstaltung im Dorfladen Klausen oder per E-Mail unter musikverein@klausen.de für 25 Euro bestellt werden. Die Ausgabe erfolgt dann am Veranstaltungstag vor dem Eingang.

Statt „Kultur in der Wallfahrtskirche“ heißt es im Juli „Kultur an der Wallfahrtskirche“. Geplant sind drei Picknick-Veranstaltungen auf dem Gelände des Bolzplatzes nahe der Wallfahrtskirche. Für die Veranstaltungen wird dafür eine Bühne aufgebaut. „Das Außengelände ist perfekt, da es einen separaten Ein- und Ausgang hat. Der Zugang wird vom Alten Weiher entlang der Mauer des Abtsgartens sein und ist ausgeschildert. Wir werden 70 Flächen von eineinhalb mal zwei Metern als Picknick-Plätze und Berücksichtigung des geforderten Sicherheitsabstandes auf dem Gelände einzeichnen und die Besucher bringen ihre Picknickdecke mit“, sagt Veranstaltungskoordinator Tobias Marenberg Es werde auch limitierte Flächen im hinteren Bereich geben, der bestuhlt sei. Essen und Trinken zum Picknick dürften die Besucher mitbringen. Der Musikverein biete zudem Picknick-Pakete an (siehe Info).

Auf der Bühne werden drei Künstler stehen, die auch bereits in der Kirche aufgetreten sind: Den Anfang macht am Sonntag, 5. Juli, um 19 Uhr der Extremsportler und Musiker Joey Kelly mit seinem neuen Vortrag „Abenteuer leben“. Der zweistündige Vortrag wird auf einer großen LED-Leinwand gezeigt. Joey Kelly erzählt über sein neuestes Abenteuer „Bulli Challenge – ohne Geld von Berlin nach Peking“, bei dem er mit seinem Sohn Luke und einem mehr als 50 Jahre alten VW-Bus in 27 Tagen 13 000 Kilometer zurückgelegt hat. Außerdem nimmt er die Zuschauer mit auf die Reise zu seinem „Wettlauf zum Südpol“ bei dem er in zehn Tage 400 Kilometer bei 40 Grad zurückgelegt hat, seinen Deutschlandlauf, bei dem er knapp 3000 Kilometer in weniger als 18 Tagen zurückgelegt hat, und gewährt private Einblicke hinter die Kulissen der Kelly Family.

Eine Woche später, am 12. Juli, kommt der Mesiter um 18 Uhr. Guildo Horn wird mit einer kleinen Besetzung der Orthopädischen Strümpfe die Zuschauer mit einem „Picknick-Schlagerkonzert“ beglücken.

Die letzte Veranstaltung in dieser Reihe ist am 19. Juli um 19 Uhr mit der musikalischen Lesung von Sebastian Krumbiegel („Die Prinzen“). Dieses ist gleichzeitig der Ersatztermin für den ursprünglichen Termin am 12. Juni in der Wallfahrtskirche. Sebastian Krumbiegel präsentiert erstmals in der Region seine musikalische Lesung zu seinem Buch „Courage zeigen“. Dabei liest er aus dem Buch und spielt auf dem Flügel und singt. Krumbiegel zieht eine Zwischenbilanz seines Lebens und verknüpft seine Biografie mit zeitgeschichtlichen Ereignissen.

„Wir möchten mit diesen Veranstaltungen Mut machen und einen Teil dazu beitragen, das Kulturprogramm in der Region wieder zu beleben. Natürlich stellen die aktuellen Rahmendaten mit den Sicherheitsabständen einen erhöhten Aufwand bei der Organisation der Veranstaltungen dar und erfordern Disziplin der Zuschauer, aber wir möchten unseren Beitrag leisten den Menschen in der Region wieder ein interessantes Kulturprogramm anzubieten. Wir freuen uns, dass die Verbandsgemeinde Wittlich-Land und auch das Kreisordnungsamt diese Idee unterstützt bzw. schnell genehmigt haben“ sagt Wallfahrtsrektor Pater Albert Seul.

