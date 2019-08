Musik : Britischer Chor zu Gast in Himmerod

Großlittgen (red) Der „Gundolf Consort“ aus Rochester in England ist noch bis Sonntag, 25. August zu Gast in Himmerod. Zu hören sind die Sänger am Donnerstag, 22. August, und Freitag, 23. August, jeweils ab 19 Uhr in der Himmeroder Abteikirche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Sonntag, 25. August, gestaltet der Chor das Hochamt ab 10 Uhr mit.

Zum Abschluss der Chor-Woche sind die Sänger ab 17 Uhr in der Vesper zu hören.