Säubrennerkirmes : Gut Ding will Weile haben

Es verwundert kaum, dass die Integration eines neuen Kirmesschauplatzes in diese Traditionsveranstaltung etwas Zeit in Anspruch nimmt und nicht auf Anhieb gelingt. Deshalb sollte man der Stadtverwaltung etwas Zeit einräumen, das für den Platz an der Lieser optimale Konzept zu finden.

Darüber hinaus sah es auf dem Platz an der Lieser aber auch schon während dieser Kirmes zeitweise nicht nach toter Hose, sondern doch eher sehr lebendig aus.