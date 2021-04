Corona-Bekämpfung : Vor dem Wein kommt das Wattestäbchen

Info

Die VG Wittlich-Land hat drei Corona-Teststationen. Eine in Manderscheid im Kurhaus, eine in Landscheid in der Eifellandhalle und eine in Klausen in der Eberhardsklause. An diesem Wochenende haben sich in Manderscheid 79 Personen testen lassen. In Landscheid waren es 160 und in Klausen 248 Menschen, die einen Test haben machen lassen. Die Öffnungszeiten sind in allen drei Stationen am Freitag und Samstag von 16- bis 19 Uhr und am Sonntag von 9 bis 11 Uhr. Die Öffnungszeiten sind in Bernkastel-Kues am Gestade von Montag bis Sonntag von 9 bis 13 Uhr. 160 Personen haben das Angebot am Wochenende in Anspruch genommen. Man braucht keine Anmeldung. Die Tests sind kostenlos. (chb)