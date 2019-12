Weihnachtsmärkte : Gute Stimmung am Nationalparktor

Gute Stimmung am Nationalparktor

Hunsrückhaus-Hausmeister Gerd Hartenberger steht am Stand von Tanja Schank und Nicole Schmitt (linkes Foto, von links), die neben handgefertigten Leuchten und Schmuck auch Plätzchen der Tierhilfe Thalfang anbieten. Nikolaus Fedick aus Höchstberg bei Ulmen (rechts) ist zum dritten Mal beim Weihnachtsmarkt am Erbeskopf dabei. . Foto: Ursula Schmieder

Hilscheid Zwei Tage weihnachtete und stürmte es am Erbeskopf beim traditionellen Weihnachtsmarkt am Hunsrückhaus. Von den Besuchern gab es viel positive Resonanz. Allerdings fehlten einige Aussteller.

Der Weihnachtsmarkt am Erbeskopf ist bekannt für hochwertige Handarbeiten und Kunsthandwerk. Und das lockte, trotz des vorhergesagten stürmischen Wetters, auch dieses Mal die Besucher. Sie schauten sich um in Zelten, an Holzhütten und im Hunsrückhausum. Dessen Ausstellungsfläche ist wegen der sich ans Foyer anschließenden Gastronomie zwar begrenzt. Doch für empfindliche Ware wie Gemälde von Ursula Stimmler oder Kuscheliges von Eva Wagner aus Wirschweiler, die Wolle von Schafen, Kaschmirziegen und Alpakas verspinnt, reichte der Platz.