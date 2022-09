Backen : Selbst Brot backen ist angesagt

Landwirt Stefan Marx oberhalb von Mandern in seinem Feld, auf dem er Buchweizen angebaut hat. Foto: Strouvelle Christoph

Mandern/Sommerau Zunehmend mehr Menschen kaufen ihr Brot nicht von Großbäckereien, sondern stellen sich selbst an den Backofen. Wichtig für ein gutes Brot sind gute Zutaten, am besten aus der Region.

Getreide in seiner besten Urform: Dafür hat der Manderner Landwirt Stefan Marx sein Herz entdeckt. Dinkel, Emmer und Buchweizen baut er an, hinzu kommen Roggen und dieses Jahr erstmals Erbsen. „Buchweizen oder Heidekorn hat schon mein Großvater angebaut“, sagt er, als er sich die Pflanzen auf dem Feld über dem Hunsrückdorf anschaut. Die Ernte ist dieses Jahr unterdurchschnittlich, „aber besser, als man es bei der Hitze erwartet hat“, sagt der Landwirt.

Vor 15 Jahren hat Marx mit dem Anbau von Dinkel begonnen, kurze Zeit darauf kam Emmer hinzu. „Diese Pflanzen sind nicht hochgezüchtet, sondern in ihrer Urform geblieben“, sagt er. Was besonders Allergikern entgegenkomme: Eine Glutenunverträglichkeit gebe es nur aufgrund des hochgezüchteten Eiweißes im Weizen. „Wir bauen nur hochwertige Sachen für Nahrungsmittel an“, sagt er. Wobei Marx auch einen Abnehmer für seine Ernten in der Region hat: Die Wagnermühle in Sommerau nimmt ihm sein Getreide ab, mahlt und vermarktet es, zumeist in der Region.

„Es ist toll, wenn meine Produkte in der Region verbraucht werden“, sagt er. Dabei ist der Absatz nicht so einfach. Bei der Getreidesorte Emmer sind viele Bäcker noch nicht eingestiegen. Und Dinkel sei seit dem vorigen Jahr vermehrt angebaut worden, so dass hier der Preis sinkt.

Marx bedauert, dass viele Bäcker ihr Handwerk nicht mehr richtig beherrschten. Vielen fehle die Zeit dazu, beispielsweise einen Teig lange genug ruhen zu lassen.

Marx baut sein Getreide konventionell nach Leitlinien des integrierten Landbaus an. Unkrautbekämpfung erfolgt vor der Saat, Klärschlamm und der Einsatz von Glyphosat sind auf seinen Feldern tabu. „Wir arbeiten viel mit Blühstreifen, für die Insektenwelt“, sagt er.

Buchweizen sei früher ein Arme-Leute-Essen gewesen. Die Menschen, die damit arbeiten könnten, sterben weg, sagt Marx. „Es wäre gut, wenn sich mehr Menschen damit befassen würden“, sagt er. Beim Anbau von Buchweizen sei kein Pflanzenschutz und kein Dünger erforderlich.

Für das kommende Jahr hat Marx Feldführungen geplant, um Verbrauchern die verschiedenen Getreidesorten und die Anbaumethoden zu zeigen. „Sie sollen sehen, wo die Sachen wachsen und wie sie verarbeitet werden.“, sagt er. Außerdem unterstützt der Landwirt die Regionalinitiaive Ebbes von hei!, der er vor kurzem beigetreten ist.

Wolfgang Wagner von der Wagner-Mühle in Sommerau bei Waldrach sagt, dass Backen in der Corona-Zeit wieder in Mode gekommen sei. „Was manche Leute backen, das ist fantastisch“, sagt er.

Die Menschen backen nicht nur viel, sondern probieren dabei auch alte Sorten aus, sagt er. Dabei würden sich die Bäcker zu Hause die Zeit nehmen, den Teig auch einige Stunden ruhen zu lassen. Das würden auch kleinere Backbetriebe machen, im Gegensatz zu Großbäckereien: „Das Zeug muss bei denen schnell raus.“

