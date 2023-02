Morbach-Haag : 4 mal 11: Haager feiern ausgelassen närrisches Jubiläum

Rosenmontags Umzug in Haag Pünktlich um 15:11 Uhr setzt sich der 4 x 11te Rosenmontagszug der Häja Rotmatten in Bewegung. Eine bunte närrische Schlange bestehend aus 9 Fußgruppen und 7 Motivwagen mit Teilnehmern aus Horath, Hundheim, Merscheid, Balkan und Haag begleitet von den Musikvereinen Bischofdhron und Haag windet sich durch eine große, begeisterte Zuschauermenge. Eine Vampiergruppe, Robin Hood, Regenbogengruppe, ein Streitwagen und Astronauten mit Aliens der Muslivereinn Haag und der Elferrat des Jubiläumsverein 4 x 11 Jahre Häja Rotmatten führen das Feld an. Die fahrende Patrybar „die Sansibar“ die Merscheider Ölmühle und die Übergroße Bierkiste Kirner Bier folgt. Rehe aus dem nahen Haager Wald binden sich in den Zug ein. Dem Musikverein Bischofdhron folgen Cowboys, Römer und eine Gruppe von Fröschen. Der Motivwagen Waldhütte, die Fußgruppe Back to the 90`s und der Motivwagen die wilden Kerle bilden den Schluss des fantastischen Umzuges. Zum Abschluss des Umzuges findet eine große AFTER – ZUG – PARTY mit DJ Schorsch in der Halle statt. Allen Teilnehmern und Besuchern ein herzliches Dankeschön . Die Feierlichkeiten zum 4 x 11 Jahre Häja Rotmatten erfahren dann am 16. Juni 2023 am Sportplatzgelände des SV Haag mit dem Auftritt der Hofnarren ihren ihren Höhepunkt. Foto: TV/privat