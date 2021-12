Gesundheit : Wer ist schon geboostert? So sieht es in Alten- und Pflegeheimen in Bernkastel-Wittlich aus

Bernkastel-Wittlich Insbesondere in Senioreneinrichtungen forderte das Coronavirus in der Vergangenheit viele Todesopfer. Doch wie ist es nun in der vierten Welle um die Booster-Impfung der Bewohner bestellt?

Maria Grünewald In Bezug auf das Virus besonders vulnerable Gruppen werden auch in der Einrichtung Maria Grünewald in Wittlich betreut. Wie geht es in der Einrichtung, in der 145 Menschen mit geistiger Behinderung betreut und begleitet werden, mit der Impfkampagne voran? „Wir haben keine Angebote und Informationen zu mobilen Impfteams“, sagt die Einrichtungsleiterin Barbara Pies. „Darauf wolten wir auch nicht warten. Für die Booster-Impfung der Bewohner sind wir mit den jeweiligen Hausärzten im Gespräch.“ Sie würde sich jedoch wie in der Vergangenheit wieder mobile Impfteams wünschen, sagt Pies. Die Booster-Impfung für 145 Bewohner über die Hausärzte zu regelen, das sei ein enormer Verwaltungsaufwand. Ein Hausarzt habe sich jedoch bereiterklärt, gleich alle Bewohner, die mit Einverständnis der gesetztlichen Vertreter geboostert werden sollen, zu impfen. „Da sind wir im Gespräch mit einem Arzt. Es steht jedoch noch kein Termin fest.“ Derzeit sei in Maria Grünewald noch kein Bewohner geboostert. Die Einrichtungsleiterin würde sich nicht nur Unterstützung durch mobile Impfteams, sondern auch durch Bundeswehrsoldaten wünschen: „Den Betrieb unserer hauseigenen Teststation werden wir aufgrund eines Mitarbeitermangels leider einstellen müssen.“ Pies würde sich freuen, wenn ihre Einrichtung für die Kontrolle der Selbsttests Unterstützung bekommen könnte. „Das ist ein wahnsinniger Verwaltungsaufwand. Mitarbeiter müssen zwei Mal und Bewohner ein Mal in der Woche getestet werden. Nicht Geimpfte müssen jeden Tag getestet werden.“ Wenn aber Bundeswehrsoldaten ab morgens sieben Uhr den Zugang zur Einrichtung und die Vorlage der Testergebnisse kontrollieren könnten, sagt Pies, könnte das die Einrichtung stark entlasten. „Alles was wir an Ressourcen für die Verwaltung und zum Testen benötigen, geht auf Kosten der Betreuung.“ Aber bekommen Senioren- und weitere Betrueuungseinrichtungen nun in der vierten Welle überhaupt wieder Unterstützung durch die Bundeswehr? Warum wurden in der vierten Welle noch keine mobilen Impfteams geschickt? Wir haben bei der Kreisverwaltung nachgefragt.