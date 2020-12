Wirtschaft : Händler zeigen ihr Angebot online

Bernkastel-Kues Auf der Online-Plattform www.herzschlag-bernkastel.de sollen sich Einzelhändler, Gastronomie, Institutionen und Vereine präsentieren. Die neue Online-Plattform ist seit Anfang Dezember einsehbar. Noch sind wenige Betriebe auf der Seite.

„Herzschlag-Bernkastel“ ist in Anlehnung an herzschlag-trier angelegt worden. Derzeit können zwar noch keine Artikel online bestellt werden, es können aber Gutscheine gekauft oder Spenden getätigt werden. „Der Lockdown zwingt den Einzelhandel in unserer Stadt teilweise in die Knie. Wenn keine Gastronomie geöffnet ist, kommen weniger Kunden in die Stadt. Wir müssen mehr lokal vor Ort kaufen“, appelliert Stadtbürgermeister Wolfgang Port an die einheimische Bevölkerung. Im zweiten Schritt kann jeder Betrieb schauen, ob er einen Shop einrichten will. Die Verantwortlichen helfen beim Aufbau. Hoffmann: „Die Abwicklung eines Kaufes könnte so aussehen, dass die Ware hinterlegt wird zum Abholen oder tatsächlich mit einem regionalen Lieferdienst ausgefahren wird. Hier wollen wir nach den Bedürfnissen und Möglichkeiten unserer Händler etwas aufbauen.“