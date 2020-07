Benefizaktion : Deutschlandtour für den guten Zweck: Oli radelt – und sammelt Spenden

Bernkastel-Kues Der Hagenener Oliver Trelenberg sammelt auf einer Deutschlandtour Geld für den Transport von schwerkranken Kindern. Auch in Bernkastel-Kues hat er Station gemacht.

Radeln, um Kindern zu helfen: Das ist die Motivation des Hageners Oliver Trelenberg für seine Deutschland-Tour auf einem Drahtesel. In 83 Tagen will er dabei 5000 Kilometer zurücklegen. Eine Woche nach dem Start in seiner Heimatstadt machte er nun Station in Bernkastel-Kues, wo der 55-jährige Frührentner von Leo Wächter, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, und von Stadtbürgermeister Wolfgang Port begrüßt wurde. Beide zeigten sich vom Engagement Trelenbergs beeindruckt.

„Ich bin schon immer gerne Fahrrad gefahren. Eine Viertelstunde, und ich habe den Kopf frei“, sagt er. Diese Leidenschaft habe dem Frührentner auch geholfen, aus dem Tief nach einer Krebsbehandlung wieder herauszukommen und neuen Lebensmut zu fassen. Dabei sei ihm die Idee gekommen, unter dem Motto „Oli radelt“ Leidenschaft und guten Zweck miteinander zu verbinden. Er hat große Unterstützung. Der Hagener Oberbürgermeister Erik O. Schulz übernimmt die Schirmherrschaft für seine jährlichen Spendenfahrten, die Radindustrie und Radhändler stellen ihm das Equipment zur Verfügung. Bis Trelenberg am 26. September wieder in Hagen eintrifft, hat er viel von Deutschland gesehen. Von Bernkastel-Kues aus führt seine Tour nach Trier, ins Saarland und weiter nach Bayern. Dann geht es quer durch Deutschland erst nach Usedom, weiter in den Norden nach Flensburg und dann wieder zurück in seine Heimatstadt. Erst dort wird er vom Oberbürgermeister der Stadt erfahren, wie erfolgreich seine Tour zu Gunsten von Flying Hope und dem Transport schwerkranker Kinder in diesem Jahr gelaufen ist.