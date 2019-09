Freizeit : Halbtagesfahrt der Senioren

Wittlich-Neuerburg Senioren aus Wittlich-Neuerburg unternehmen auch in diesem Jahr wieder eine Halbtagsfahrt. Terminiert ist sie auf Dienstag, 10. September; Abfahrt 11 Uhr am Bürgerhaus, Tannenstraße. Der Ausflug beginnt in Bendorf, Kreis Mayen-Koblenz, mit dem Besuch eines Schmetterlingsgartens.

Nach einem Mittagessen steht ein Ausflug zur Festung Ehrenbreitsein auf dem Programm. Auf der Rückfahrt ist ein Abendessen im Restaurant Heidsmühle in Manderscheid geplant.