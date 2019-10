Natur : Halloween im Wildfreigehege

Kempfeld (red) Das Team des Wildfreigeheges Wildenburg bietet an Halloween, 31. Oktober, Gruselführungen durch das Wildfreigehege an. Um 19 Uhr und 19.30 Uhr kann das Gehege im Dunkeln erkundet werden. Unterwegs erwartet die Besucher die ein oder andere düstere Überraschung.

Eine Anmeldung ist unter Telefon 06786/7212 erforderlich. Am Freitag, 1. November, gibt es im Wildfreigehege Aktionen wie gruselige Fühlboxen für Kinder, Wolle spinnen am Spinnrad und für Familien mit kleinen Kindern zwei Kinder-Gruselführungen um 12 Uhr und um 17.30 Uhr. Für diese Führungen ist keine Anmeldung erforderlich. Für das leibliche Wohl werden Spezialitäten vom Grill angeboten. Zudem gibt es an der Kasse an beiden Tagen für jedes Kind in einer Halloween-Verkleidung eine kleine Überraschung. Das Wildfreigehege Wildenburg benötigt noch Kürbisse für das Halloweenfest. Wer noch vor Halloween einen essbaren Kürbis vorbeibringt, den man befüllen kann, bekommt eine Futtertüte als Tausch.