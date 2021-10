Halloween : Gruselhaus in Morbach: Vorbei an Skeletten und Werwolf, dann gibt es was Süßes

Morbach Die Morbacher Familie de Vries dekoriert ihren Garten zu Halloween schaurig-schön. Wer am Sonntag dort etwas zu naschen ergattern will, muss einigen Mut aufbringen. In diesem Jahr beteiligen sich auch Nachbarn und Schulklassen an der Gruselaktion.

Süßes oder Saures – nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland gibt es inzwischen Kinder, die in der Nacht zu Halloween an Türen klingeln und mit diesem Spruch bei den Hausbesitzern Süßigkeiten ergattern wollen. Doch bei der Familie de Vries in Morbach benötigen die Jungen und Mädchen mehr Mut als an anderen Haustüren.

Statt einfach nur an der Tür zu klingeln, müssen sie sich nämlich durch einen regelrechten Gruselgang hindurchtrauen. Ist der Vorgarten schon mit Totenköpfen, einem Grab und Skeletten dekoriert, so ist der Weg zum Hauseingang noch ungemütlicher. Da hocken riesige Spinnen in ihren Netzen, unheimliche Schrumpfköpfe beobachten die Kinder. Und an der Stelle, wo sie aus dem Vorjahr noch den Platz der Haustür kennen, schaut sie in diesem Jahr erstmals ein Walking Dead, ein wandelnder Untoter, zwischen Holzbrettern an.

Info Grusel-Wanderung und Partys zu Halloween Die Erlebnis Nationalpark GmbH lädt für Sonntag, den 31.Oktober, zur gespenstisch schönen vier Kilometer langen Halloween-Wanderung durch den Ehlesbruch im Nationalpark Hunsrück-Hochwald ein. Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes über die dortigen Moore, aber auch über Halloween. Anmeldungen unter 0176/12004150 oder touren@erlebnis-hunsrueck.de. Die Teilnahme kostet 15 Euro, Start ist um 17 Uhr an der Schirmbar am Fuße der Skipisten am Erbeskopf. In Thalfang veranstaltet der Musikverein am Sonntag, den 31.Oktober, in der Festhalle einen Halloween-Rock. In Morbach lädt das Lokal Pitcher bereits für Samstag, den 30. Oktober, zur Halloween-Party mit Live-Musik ein. In Hermeskeil wird im Rahmen der Reihe Kultur(er)leben am Sonntag ab 20 Uhr Halloween im Johanneshaus gefeiert. Mit dabei: die Rockband Jomtones und DJ Hamid. Karten gibt es für acht Euro bei Ticket Rgional, für neun Euro an der Abendkasse.

Hier gibt es noch nichts Süßes. Stattdessen müssen die Jungen und Mädchen, die mutigen alleine, die ängstlicheren an den Händen ihrer Eltern, weiter ums Haus herumgehen, das in diesem Jahr neue Schreckensfenster passieren, bis sie auf die Terrasse des Hauses kommen. Diese hat die Familie de Vries erstmals in ihren Rundlauf durch ihr Anwesen integriert. Dort blickt die Gäste ein menschengroßer Werwolf an, der elektrisch animiert immer wieder in anderen Farben leuchtet und mit seinen Klauen nach den Kindern zu greifen scheint. „Erst nach dem Werwolf gibt es die Süßigkeiten“, sagt Florian des Vries. Dann können die Jungen und Mädchen ihren Ccorona-gerecht gestalteten Rundgang durch den Garten fortsetzen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Familie de Vries ihren Garten zu Halloween mit Gespenstern, gruseligem Ungetier und Dämonen dekoriert. Schon in den Vorjahren sind ganze Schulklassen zum letzten Haus in der Straße am Kirschbaum gepilgert, um die schaurige Attraktion auf sich wirken zu lassen. Haben Sabrina und Florian de Vries in den ersten Jahren zwischen 20 und 30 Tüten an Süßigkeiten herausgegeben, so waren es im vergangenen Jahr bereits 90.

In diesem Jahr unterstützen einige Nachbarn die Familie finanziell beim Kauf der Süßigkeiten, sagt Sabrina de Vries. Und auch die in der Nähe gelegene Grundschule Morbach ist diesmal involviert: Zwei Klassen hätten sich bereit erklärt, im Unterricht bis Halloween jeweils acht Kürbisse auszuhöhlen und schaurig-schöne Gesichter auszuarbeiten, die dann ebenfalls den Garten der de Vries’ zu sehen sein sollen.

An Halloween selbst strahlt der Garten in schaurig-schöner Gruseligkeit. Das brennende Holz in Feuerkörben sorgt mit seinen flackernden Flammen neben den vielen bunten Scheinwerfern für eine diffuse Beleuchtung. Und dann sind noch mehr animierte Figuren bei den de Vries zu sehen, die das Paar aufgrund des elektrischen Antriebs und der möglichen Gefahr durch Regen und Nässe erst am 31. Oktober aufstellen kann. Sabrina de Vries will die Dekoration, die beim Herbststurm vergangene Woche bereits heftig durcheinandergewirbelt wurde und nochmals aufgearbeitet werden musste, diesmal auch am 1.November noch stehen lassen. Denn einige Kinder hätten Angst gehabt, in der Halloween-Nacht im Dunkeln zu kommen, und wollten am folgenden Tag im Hellen die Dekoration betrachten, die dann aber in den Vorjahren teilweise schon abgebaut war. „Bei einigen hat es deshalb Tränen gegeben.“