Corona : Vollständig geimpft in die neue Saison

Seht her, wir sind alle vollständig geimpft: die Drittliga-Handballerinnen und Trainerstab der HSG Wittlich wollen in Sachen Impfung Vorbild sein für alle Handballfans. Foto: TV/Thomas Prenosil/HSG

WITTLICH Die Drittliga-Handballerinnen der HSG Wittlich, Trainerstab und Vorstand nehmen ihre Vorbildfunktion im Kampf gegen das Virus sehr ernst. Fans können mit dem digitalen Vereinsticket zu den Heimspielen.

Die Handball-Spielgemeinschaft (HSG) Wittlich ist auch in Sachen Corona-Schutz bereit für die neue Saison: Alle Drittliga-Spielerinnen, das Trainerteam der ersten Mannschaft und der Vorstand des Vereins gehen als vollständig geimpfte Vorbilder in die neue Spielzeit. Zudem hat die HSG ein digitales Ticket-System für alle Heimspiele eingeführt, um die Corona-konforme Nachverfolgung aller Besucher zu sichern und die 274 Plätze in der BBS-Halle zu vergeben (siehe Extra).

Für die Mannschaft war schon frühzeitig klar, dass man in Sachen Impfen an einem Strang ziehen wird: „Die mit Covid verbundenen Einschränkungen und Lockdowns haben uns vor Augen geführt, warum wir unseren Sport so lieben: das Wir-Gefühl, der Zusammenhalt, das gemeinsame Teilen von Siegen und Niederlagen und das Wachsen an neuen Herausforderungen. All‘ diese Erlebnisse mit dem Team sind unbezahlbar und schweißen zusammen“, sagt Drittliga-Spielerin Helen Schieke stellvertretend für die erste Damen-Mannschaft der HSG Wittlich.